Водителя, въехавшего в переход на «Славянском бульваре», отправили под домашний арест
Обновление. Вечером 12 января суд отправил Виктора Тихонова под домашний арест. На заседании следователь заявил, что Тихонов, по мнению следствия, «скрывает истинные причины произошедшего», и попросил арестовать его. Прокуратура указала на преждевременность такой меры, поскольку водителя обвиняют в совершении преступления по неосторожности, передает «Интерфакс».
Следственный комитет РФ предъявил обвинение водителю автобуса, сбившего людей в переходе метро «Славянский бульвар» в Москве. Виктор Тихонов обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
При этом следствие получило «достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса».
Виктор Тихонов задержан. 12 января следствие направило в суд ходатайство о его заключении под стражу.
Для установления технического состояния автобуса и обоснованности действий водителя назначена автотехническая судебная экспертиза. К исследованию технического состояния автобуса привлечены эксперты РФЦСЭ Минюста России, представители заводов-изготовителей и ГУП МО «МОСТРАНСАВТО». Кроме того, проводится исследование видеорегистратора, изъятого в кабине автобуса.