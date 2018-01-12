Водителя, въехавшего в переход на «Славянском бульваре», отправили под домашний арест

Следственный комитет России
12:22, 12 января 2018
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Обновление. Вечером 12 января суд отправил Виктора Тихонова под домашний арест. На заседании следователь заявил, что Тихонов, по мнению следствия, «скрывает истинные причины произошедшего», и попросил арестовать его. Прокуратура указала на преждевременность такой меры, поскольку водителя обвиняют в совершении преступления по неосторожности, передает «Интерфакс».

Следственный комитет РФ предъявил обвинение водителю автобуса, сбившего людей в переходе метро «Славянский бульвар» в Москве. Виктор Тихонов обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

При этом следствие получило «достаточные данные, свидетельствующие об исправности автобуса». 

Виктор Тихонов задержан. 12 января следствие направило в суд ходатайство о его заключении под стражу.

Для установления технического состояния автобуса и обоснованности действий водителя назначена автотехническая судебная экспертиза. К исследованию технического состояния автобуса привлечены эксперты РФЦСЭ Минюста России, представители заводов-изготовителей и ГУП МО «МОСТРАНСАВТО». Кроме того, проводится исследование видеорегистратора, изъятого в кабине автобуса.

Следственный комитет России
25 декабря 2017 года автобус, следовавший по Кутузовскому проспекту в «Сколково», после остановки выехал на тротуар и врезался в подземный переход около метро «Славянский бульвар». В результате аварии погибли четыре человека, еще десять получили ранения.
Следствие рассматривало две основные версии случившегося: ошибка водителя и неисправность автобуса. По словам самого водителя, он снял автобус с ручного тормоза, а затем не смог его остановить.

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