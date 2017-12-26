У водителя автобуса со «Славянского бульвара» диагностировали кровоизлияние в мозг

Виктор Тихонов, который управлял автобусом, сбившем людей у метро «Славянский бульвар», находится в больнице в тяжелом состоянии. Об этом со ссылкой на неназванный источник в медицинских кругах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что у Тихонова диагностировали кровоизлияние в мозг, в связи с чем его допрос сейчас невозможен. Причиной травмы стало то, что Тихонов ударился головой в момент аварии.