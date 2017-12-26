«Группа ГАЗ»: автобус на «Славянском бульваре», скорее всего, вообще не пытался тормозить
В автобусе, который наехал на прохожих у метро «Славянский бульвар», «с большой долей вероятности» не была задействована ни одна тормозная система. Об этом рассказали в пресс-службе «Группы ГАЗ», куда входит Ликинский автобусный завод, выпустивший транспортное средство.
Модель ЛИАЗ-5292.60, подчеркивается в сообщении, оснащена двухконтурной тормозной системой, которая дополнительно подстрахована вторым уровнем резервирования. Если бы любая из этих систем либо торможение двигателем были задействованы, «автобус бы гарантированно остановился», рассказали в ГАЗе.
Предварительное исследование также показало, что автобус начал двигаться, когда его колеса были резко вывернуты вправо. Автобус в этот момент значительно отклонился от маршрута.
При этом в ГАЗе отметили, что автобус был новым. Его выпустили в 2016 году, после чего передали «Мострансавто». На учет он был поставлен только в январе 2017 года.
«Можно предположить, что с большой долей вероятности водителем не была задействована ни одна из перечисленных тормозных систем автобуса, не говоря о простой возможности торможения двигателем, в противном случае автобус бы гарантированно остановился», — отмечается в пресс-релизе.