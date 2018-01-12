Министр образования велела проверить диссертации своих подчиненных на плагиат

РБК
21:33, 11 января 2018
Требует подтверждения

Министр образования и науки Ольга Васильева поручила проверить на плагиат диссертации своих заместителей и глав департаментов ведомства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

По словам одного из источников, если у кого-то из чиновников найдут плагиат, но лишить его степени будет нельзя из-за сроков давности, его уволят из министерства.

Ученые степени есть у 13 высших руководителей Минобрнауки, не считая самой Васильевой (она — доктор исторических наук). О возможной проверке ее диссертации в статье РБК не сообщается.

Поводом для проверки стало обращения жителя Якутии Виктора Пинигина, который обвинил замминистра и академика РАН Григория Трубникова в плагиате из работ ученых, у которых чиновник был научным руководителем.

В письме Пинигин представился активистом сообщества «Диссернет». В «Диссернете» заявили, что Пинигин не имеет к проекту отношения и что к диссертации Трубникова в сообществе «нет никаких серьезных претензий».

Письмо Пинигина преследует цель очернить Трубникова в глазах министра, полагает ​[один из основателей «Диссернета»] Андрей Заякин. По его словам, Трубников внес ключевые правки в проект положения об экспертных советах Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и в проект изменений в положение о присуждении ученых степеней, которые ставят крест на «диссеродельном бизнесе», после чего и появилось заявление о лишении ученой степени самого Трубникова, причем с упоминанием «Диссернета».

РБК
Сообщество «Диссернет» находило некорректные заимствования в диссертациях нескольких членов правительства РФ и высокопоставленных чиновников — главы МВД Владимира Колокольцева, министра сельского хозяйства Александра Ткачева, министра связи Николая Никифорова, министра транспорта Максима Соколова, руководителя Роскомнадзора Александра Жарова, а также в диссертациях по политическим наукам министра культуры Владимира Мединского. Никто из них ученой степени лишен не был.
Группа ученых предлагала лишить Владимира Мединского степени доктора исторических наук из-за ненаучности его работы. После попыток рассмотрения заявления в трех различных вузах экспертный совет ВАК рекомендовал лишить министра степени, однако президиум ВАК и Минобрнауки отказались это сделать.

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