Министр образования велела проверить диссертации своих подчиненных на плагиат

Министр образования и науки Ольга Васильева поручила проверить на плагиат диссертации своих заместителей и глав департаментов ведомства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.

По словам одного из источников, если у кого-то из чиновников найдут плагиат, но лишить его степени будет нельзя из-за сроков давности, его уволят из министерства.

Ученые степени есть у 13 высших руководителей Минобрнауки, не считая самой Васильевой (она — доктор исторических наук). О возможной проверке ее диссертации в статье РБК не сообщается.

Поводом для проверки стало обращения жителя Якутии Виктора Пинигина, который обвинил замминистра и академика РАН Григория Трубникова в плагиате из работ ученых, у которых чиновник был научным руководителем.

В письме Пинигин представился активистом сообщества «Диссернет». В «Диссернете» заявили, что Пинигин не имеет к проекту отношения и что к диссертации Трубникова в сообществе «нет никаких серьезных претензий».