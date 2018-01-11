Марк Уолберг заработал в 1500 раз больше Мишель Уильямс на пересъемках фильма, из которого вырезали Кевина Спейси

Исполнители главных ролей в фильме Ридли Скотта «Все деньги мира», из которого вырезали сцены с участием Кевина Спейси, получили за участие в пересъемках неравные гонорары.

Как утверждает издание USA Today со ссылкой на информированные источники, актер Марк Уолберг получил 1,5 миллиона долларов. Его партнерша по ленте Мишель Уильямс — только около тысячи долларов (из расчета 80 долларов за дневную смену).

Всего на дополнительные съемки было затрачено 10 миллионов долларов. При этом режиссер Ридли Скотт заявлял изданию, что никто из актерского состава фильма не получит дополнительных гонораров, кроме Кристофера Пламмера, который заменил в фильме Кевина Спейси.

Однако же выяснилось, что агенты Уолберга провели тайные переговоры о дополнительном гонораре для своего клиента. В случае с Мишель Уильямс этого не произошло, хотя актеры работают с одним и тем же агентством William Morris Endeavor.