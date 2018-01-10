Штаб Путина возглавили руководители детского центра «Сириус», «КамАЗа» и медицинского центра имени Рогачева

Сопредседателями предвыборного штаба Владимира Путина стали руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева (руководит образовательным центром «Сириус»), генеральный директор «КамАЗ» Сергей Когогин и гендиректор центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.

Пресс-секретарем штаба, как ранее писал РБК, стал тележурналист, автор фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов.

10 января Владимир Путин встретился с руководителями своего штаба и попросил их «действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая», передает «Интерфакс».