Штаб Путина возглавили руководители детского центра «Сириус», «КамАЗа» и медицинского центра имени Рогачева

Интерфакс
14:44, 10 января 2018
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Сопредседателями предвыборного штаба Владимира Путина стали руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева (руководит образовательным центром «Сириус»), генеральный директор «КамАЗ» Сергей Когогин и гендиректор центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев.

Пресс-секретарем штаба, как ранее писал РБК, стал тележурналист, автор фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов.

10 января Владимир Путин встретился с руководителями своего штаба и попросил их «действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушая», передает «Интерфакс».

«И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений», — заявил глава государства.

Интерфакс
Фонд «Талант и успех» учрежден, в том числе, виолончелистом Сергеем Ролдугиным, другом Владимира Путина. Его имя стало широко известно после публикации данных из «Панамского архива» — оказалось, что ему принадлежали офшорные компании с миллиардным оборотом, которые совершали сомнительные сделки. Путин говорил, что гордится такими людьми, как Ролдугин.
На президентских выборах 2012 года штаб Путина возглавлял кинорежиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, в годовщину присоединения Крыма к РФ. Владимир Путин намерен баллотироваться на пост главы государства в четвертый раз.
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