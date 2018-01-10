Автор фильма «Крым. Путь на родину» станет пресс-секретарем штаба Путина

Пресс-секретарем предвыборного штаба Владимира Путина станет Андрей Кондрашов — ведущий ВГТРК, глава дирекции информационных программ «Вести» и автор фильма «Крым. Путь на родину». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в штабе.

Сам Кондрашов эту информацию пока не подтвердил.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может отвечать на вопросы об избирательном штабе, так как является лишь представителем Путина как президента.

Вечером 9 января несколько российских СМИ, в том числе РБК, также сообщили, что одним из руководителей штаба может стать Елена Шмелева — глава фонда «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист . Этот фонд создал образовательный детский центр «Сириус» в Сочи.