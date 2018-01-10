Автор фильма «Крым. Путь на родину» станет пресс-секретарем штаба Путина

РБК
21:01, 9 января 2018
Требует подтверждения

Пресс-секретарем предвыборного штаба Владимира Путина станет Андрей Кондрашов — ведущий ВГТРК, глава дирекции информационных программ «Вести» и автор фильма «Крым. Путь на родину». Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника в штабе.

Сам Кондрашов эту информацию пока не подтвердил.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что не может отвечать на вопросы об избирательном штабе, так как является лишь представителем Путина как президента.

Вечером 9 января несколько российских СМИ, в том числе РБК, также сообщили, что одним из руководителей штаба может стать Елена Шмелева — глава фонда «Талант и успех», одним из учредителей которого является виолончелист Сергей Ролдугин. Этот фонд создал образовательный детский центр «Сириус» в Сочи.

Фильм «Крым. Путь на Родину» вышел в марте 2015 года и рассказывает о присоединении Крыма к России годом ранее. Владимир Путин дал для фильма интервью, в котором рассказал, в частности, об операции российского спецназа по смене власти в Крыму, которую назвал законной.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, в годовщину присоединения Крыма к РФ (их назначили на эту дату специально). Владимир Путин намерен баллотироваться на пост главы государства в четвертый раз.
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