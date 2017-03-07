Выборы президента РФ предложили провести в день присоединения Крыма

Выборы президента РФ в 2018 году предлагается провести 18 марта — после дня подписания указа о признании Россией республики Крым.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что поддерживает идею проведения выборов в этот день.
«Это — воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо», — сказал спикер Госдумы.
По закону «О выборах президента РФ» первый тур голосования должен пройти во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. В 2018 году по этому закону выборы президента должны проходить 11 марта 2018 года.
В 2014 году в Крыму был проведен референдум, большинство участников которого, как объявили власти полуострова, проголосовали за независимость. За пределами Крыма и РФ результаты референдума законными признаны не были.
17 марта 2014 года президент РФ подписал указ о признании независимости Крыма, что послужило юридическим основанием для удовлетворения просьбы властей полуострова о включении его в состав России. Договор о вхождении Крыма в РФ был подписан 18 марта.
За пределами РФ законность присоединения Крыма не признается. США, ЕС и присоединившиеся к ним страны ввели санкции как против РФ за ее роль в украинском кризисе, так и против Крыма.
В начале марта сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Широков внесли в Госдуму пакет поправок
, предусматривающий, в числе прочего, перенос голосования на президентских выборах в 2018 году. В законе предлагается прописать, что, если воскресенье, в которое должны пройти выборы, «приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день», то выборы переносятся на неделю. Поправка дает возможность провести выборы президента в 2018 году не 11, а 18 марта.