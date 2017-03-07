Выборы президента РФ предложили провести в день присоединения Крыма

Выборы президента РФ в 2018 году предлагается провести 18 марта — после дня подписания указа о признании Россией республики Крым.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объявил, что поддерживает идею проведения выборов в этот день.

«Это — воскресный день, и это тот день, на который может быть назначено голосование в соответствии с нашим законодательством. А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо», — сказал спикер Госдумы.

По закону «О выборах президента РФ» первый тур голосования должен пройти во второе воскресенье месяца, в котором прошли предыдущие выборы. В 2018 году по этому закону выборы президента должны проходить 11 марта 2018 года.