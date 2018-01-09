Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов выйдет по УДО
Сергей Семенов, который был осужден за изнасилование Дианы Шурыгиной, будет освобожден условно-досрочно. Сообщение о его скором освобождении появилось в группе «ВКонтакте» в его поддержку и на странице его сестры Екатерины.
Когда именно Семенов выйдет на свободу, пока не уточняется. Какой суд и когда удовлетворил ходатайство о его освобождении, не сообщается.
Как следует из слов сестры Семенова, которые приводит телеканал «360», ходатайство поддержала администрация колонии, где он отбывает наказание.
Сергей Семенов был осужден на восемь лет и три месяца в декабре 2016 года, ему тогда был 21 год. Суд признал его виновным в изнасиловании несовершеннолетней Дианы Шурыгиной на вечеринке в марте того года. Свою вину он не признал — по его словам, у них был секс по обоюдному согласию. Позже суд сократил приговор до трех лет и трех месяцев.
История Дианы Шурыгиной и Сергея Семенова стала одной из самых обсуждаемых в России в 2017 году. Программа «Пусть говорят» посвятила ей пять выпусков. В социальных сетях появились многотысячные сообщества в поддержку как Шурыгиной, так и Семенова. Диана Шурыгина стала объектом травли в интернете.