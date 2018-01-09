Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной Сергей Семенов выйдет по УДО

Сергей Семенов, который был осужден за изнасилование Дианы Шурыгиной, будет освобожден условно-досрочно. Сообщение о его скором освобождении появилось в группе «ВКонтакте» в его поддержку и на странице его сестры Екатерины.

Когда именно Семенов выйдет на свободу, пока не уточняется. Какой суд и когда удовлетворил ходатайство о его освобождении, не сообщается.

Как следует из слов сестры Семенова, которые приводит телеканал «360», ходатайство поддержала администрация колонии, где он отбывает наказание.