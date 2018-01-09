МВД Чечни: в машине главы местного «Мемориала» нашли 180 граммов «вещества с запахом марихуаны»

В машине руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, который был задержан 9 января, был найден пакет с 180 граммами вещества «со специфическим запахом марихуаны». Об этом сообщает ГУ МВД по Чечне.

Ранее его адвокат сообщил, что в отношении Титиева возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков (статья 228 УК РФ). Конопля весом свыше 100 граммов считается в России крупным размером; наказание за хранение — от трех до десяти лет лишения свободы.