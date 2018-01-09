МВД Чечни: в машине главы местного «Мемориала» нашли 180 граммов «вещества с запахом марихуаны»
В машине руководителя чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, который был задержан 9 января, был найден пакет с 180 граммами вещества «со специфическим запахом марихуаны». Об этом сообщает ГУ МВД по Чечне.
Ранее его адвокат сообщил, что в отношении Титиева возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков (статья 228 УК РФ). Конопля весом свыше 100 граммов считается в России крупным размером; наказание за хранение — от трех до десяти лет лишения свободы.
Изъятое вещество направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД по Чеченской Республике. В настоящее время Оюб Титиев также направлен на медицинское освидетельствование.
О задержании 60-летнего правозащитника Оюба Титиева в Чечне 9 января сообщили его коллеги из правозащитного центра «Мемориал». Его знакомый рассказал, что видел, как полицейские обыскивают его машину.
«Новая газета» называет Титиева «религиозным человеком, ведущим исключительно здоровый и спортивный образ жизни».
Известно несколько дел о хранении наркотиков, которые были возбуждены в Чечне против правозащитников и журналистов. Одно из них — дело Руслана Кутаева, который провел конференцию к 70-летию депортации чеченцев вопреки запрету местных властей. Он отсидел почти четыре года за хранение героина. В интервью «Медузе» после освобождения он рассказал, что «в своей жизни ни капли алкоголя не выпил».
В 2016 году к трем годам колонии был приговорен корреспондент «Кавказского узла» Жалауди Гериев. Издание также называет дело сфальсифицированным.