Против главы отделения «Мемориала» в Чечне возбудили дело о хранении наркотиков

Мемориал
13:54, 9 января 2018
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Обновление. Против Оюба Титиева возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков (статья 228 УК РФ), сообщил «Новой газете» его адвокат.

В Чечне задержан руководитель местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, сообщает организация.

По словам друга Титиева, который должен был встретиться с ним в Курчалоевском районе, правозащитника задержали люди в форме ДПС. Проезжая мимо, он видел, что они обыскали машину Титиева.

Титиев находится в Курчалоевском РОВД, пишет «Новая газета» со ссылкой на Хеду Саратову, члена СПЧ при главе Чечни.

«Мемориал» обратился с просьбой разобраться в происходящем к главе СПЧ при президенте России Михаилу Федотову и к омбудсмену Татьяне Москальковой.

Друг вышел из машины и направился к Оюбу, но тот сделал знак, чтобы он проехал не останавливаясь. Через 20 минут друг вернулся на это место. Люди все так же стояли на обочине. И снова Оюб дал знак, чтобы его друг проехал.

Мемориал
Оюб Титиев возглавил чеченский «Мемориал» после убийства Натальи Эстемировой, пишет «Новая газета». Сотрудникам «Мемориала» в Чечне неоднократно угрожали, на офис организации совершались нападения. В республике нападали и на сотрудников других правозащитных организаций, в том числе «Комитета по предотвращению пыток».
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