Против главы отделения «Мемориала» в Чечне возбудили дело о хранении наркотиков

Обновление. Против Оюба Титиева возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков (статья 228 УК РФ), сообщил «Новой газете» его адвокат.

В Чечне задержан руководитель местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, сообщает организация.

По словам друга Титиева, который должен был встретиться с ним в Курчалоевском районе, правозащитника задержали люди в форме ДПС. Проезжая мимо, он видел, что они обыскали машину Титиева.

Титиев находится в Курчалоевском РОВД, пишет «Новая газета» со ссылкой на Хеду Саратову, члена СПЧ при главе Чечни.

«Мемориал» обратился с просьбой разобраться в происходящем к главе СПЧ при президенте России Михаилу Федотову и к омбудсмену Татьяне Москальковой.