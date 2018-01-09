Против главы отделения «Мемориала» в Чечне возбудили дело о хранении наркотиков
Обновление. Против Оюба Титиева возбуждено дело о незаконном хранении наркотиков (статья 228 УК РФ), сообщил «Новой газете» его адвокат.
В Чечне задержан руководитель местного отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев, сообщает организация.
По словам друга Титиева, который должен был встретиться с ним в Курчалоевском районе, правозащитника задержали люди в форме ДПС. Проезжая мимо, он видел, что они обыскали машину Титиева.
Титиев находится в Курчалоевском РОВД, пишет «Новая газета» со ссылкой на Хеду Саратову, члена СПЧ при главе Чечни.
«Мемориал» обратился с просьбой разобраться в происходящем к главе СПЧ при президенте России Михаилу Федотову и к омбудсмену Татьяне Москальковой.
Друг вышел из машины и направился к Оюбу, но тот сделал знак, чтобы он проехал не останавливаясь. Через 20 минут друг вернулся на это место. Люди все так же стояли на обочине. И снова Оюб дал знак, чтобы его друг проехал.