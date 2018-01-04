Северокорейская ракета упала на город в КНДР

Ракета, запущенная в Северной Корее в апреле, упала в черте города Токчхон, сообщает американское издание The Diplomat со ссылкой на источники в правительстве и анализ спутниковых снимков.

По данным издания, неудачное испытание ракеты средней дальности «Хвансон-12» было проведено 28 апреля. Ракета провела в воздухе около одной минуты, после чего упала на территории города Токчхон, причинив значительный ущерб комплексу промышленных и сельскохозяйственных зданий.

Предположительно, пишет The Diplomat, у ракеты отказал двигатель первой ступени.

Запуск, завершившийся падением ракеты в черте города, был, по данным издания, третьим испытанием ракеты «Хвансон-12».