Адвокаты Трампа попытались заблокировать выход книги о президенте США

Адвокаты, представляющие интересы Дональда Трампа, потребовали от издательства отказаться от выпуска книги о действующем президенте США.

По данным The Washington Post, письмо с требованием «немедленно остановить и воздержаться от любой дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги» было направлено в издательство Henry Holt and Co., а также автору книги «Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа» — журналисту Майклу Вулффу.

Против издательства и автора книги о Трампе, говорится в письме, могут быть выдвинуты обвинения, в том числе в клевете.