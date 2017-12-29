Опубликовано видео из автобуса, протаранившего остановку в Москве. Водитель удивленно смотрит на педаль тормоза

На видеозаписи из салона автобуса, который врезался в остановку около метро «Сходненская», видно, как после столкновения водитель удивленно смотрит на педаль тормоза. Запись с регистратора выложил телеграм-канал «Мэш» (связан с «Лайфом»).

Прямо перед столкновением водитель поворачивает в сторону остановки, но потом резко выкручивает руль обратно.

Ранее в московском департаменте транспорта заявили, что проверка не выявила проблем с рулевым управлением и тормозной системой автобуса. В мэрии добавили, что скорее всего ДТП произошло не по вине водителя автобуса, а из-за столкновения с другой машиной — подмосковным такси.