Опубликовано видео из автобуса, протаранившего остановку в Москве. Водитель удивленно смотрит на педаль тормоза

Meduza
14:42, 29 декабря 2017
Надежный источник

На видеозаписи из салона автобуса, который врезался в остановку около метро «Сходненская», видно, как после столкновения водитель удивленно смотрит на педаль тормоза. Запись с регистратора выложил телеграм-канал «Мэш» (связан с «Лайфом»).

Прямо перед столкновением водитель поворачивает в сторону остановки, но потом резко выкручивает руль обратно.

Ранее в московском департаменте транспорта заявили, что проверка не выявила проблем с рулевым управлением и тормозной системой автобуса. В мэрии добавили, что скорее всего ДТП произошло не по вине водителя автобуса, а из-за столкновения с другой машиной — подмосковным такси.

Автобус маршрута 267 врезался в остановку на улице Сходненская утром 29 декабря. Пострадали три человека, они доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.
25 декабря другой автобус врезался в подземный переход у метро «Славянский бульвар», погибли четыре человека. Водитель автобуса на допросе также заявил о проблемах с тормозами.
После этой аварии в мэрии заявили, что проверили все московские автобусы.

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