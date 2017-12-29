На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку. Погибли два человека

Интерфакс
06:55, 29 декабря 2017
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В Москве автобус врезался в остановку. В результате погибли два человека, рассказал «Интерфаксу» неназванный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что один погибший находился на остановке, а другой — внутри автобуса. Еще один человек получил травмы и находится в тяжелом состоянии.

Это произошло на улице Сходненская около дома 37. На фотографиях с места происшествия видно, что маршрутный автобус номер 267 полностью смял остановку.

25 декабря около метро «Славянский бульвар» пассажирский автобус выехал на тротуар и врезался в подземный переход. Погибли четыре человека.
После этого власти Москвы начали установку дополнительных бетонных блоков около входов в подземные переходы. Ранее такие блоки появились у входов в метро после теракта на рождественской ярмарке в Берлине в 2016 году.

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