На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку. Погибли два человека

Продолжение ГИБДД и МЧС опровергли гибель людей при наезде автобуса на остановку в Москве

В Москве автобус врезался в остановку. В результате погибли два человека, рассказал «Интерфаксу» неназванный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что один погибший находился на остановке, а другой — внутри автобуса. Еще один человек получил травмы и находится в тяжелом состоянии.

Это произошло на улице Сходненская около дома 37. На фотографиях с места происшествия видно, что маршрутный автобус номер 267 полностью смял остановку.