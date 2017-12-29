На северо-западе Москвы автобус врезался в остановку. Погибли два человека
В Москве автобус врезался в остановку. В результате погибли два человека, рассказал «Интерфаксу» неназванный источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства уточнил, что один погибший находился на остановке, а другой — внутри автобуса. Еще один человек получил травмы и находится в тяжелом состоянии.
Это произошло на улице Сходненская около дома 37. На фотографиях с места происшествия видно, что маршрутный автобус номер 267 полностью смял остановку.
Водила стоит слева, он явно в шоке, но цел. Я насчитал двоих пострадавших: мужчина сидит у автобуса, рядом уже полицейский, второго мужчину помоложе с травмой ног отвели от остановки. pic.twitter.com/jFk0kFBpoN— Репвбблика (@Repvbblica) December 29, 2017
Слушатели #ГоворитМосква присылают фото с места ЧП pic.twitter.com/pr2GvCG6CM— #говоритмосква (@govoritmsk) December 29, 2017