ГИБДД и МЧС опровергли гибель людей при наезде автобуса на остановку в Москве

Интерфакс
07:18, 29 декабря 2017
Надежный источник

В результате наезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы никто не погиб. Об этом рассказали в столичном управлении ГИБДД и в МЧС.

Представители ведомств отметили, что пока есть данные только о трех пострадавших, которые обратились за медицинской помощью.

Ранее о погибших в результате аварии сообщали источники «Интерфакса» и ТАСС.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что автобус наехал на остановку после того, как в него врезался автомобиль. Причем в ведомстве заметили, что у машины была лицензия такси, выданная в Московской области (Москва и область спорят по поводу правил выдачи лицензий).

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают технике безопасности.

Утром 29 декабря автобус номер 267 врезался в остановку около метро «Сходненская».
25 декабря около метро «Славянский бульвар» автобус врезался в пешеходный переход. Погибли четыре человека. После этого у московских переходов начали устанавливать бетонные блоки.
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