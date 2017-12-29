ГИБДД и МЧС опровергли гибель людей при наезде автобуса на остановку в Москве

В результате наезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы никто не погиб. Об этом рассказали в столичном управлении ГИБДД и в МЧС.

Представители ведомств отметили, что пока есть данные только о трех пострадавших, которые обратились за медицинской помощью.

Ранее о погибших в результате аварии сообщали источники «Интерфакса» и ТАСС.

В департаменте транспорта Москвы заявили, что автобус наехал на остановку после того, как в него врезался автомобиль. Причем в ведомстве заметили, что у машины была лицензия такси, выданная в Московской области (Москва и область спорят по поводу правил выдачи лицензий).

На автомобиль выдана лицензия на осуществление таксомоторной деятельности. Лицензия выдана в Московской области pic.twitter.com/OXJisdFcME — Московский транспорт (@DtRoad) December 29, 2017

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают технике безопасности.