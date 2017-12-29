МОК одобрил олимпийскую форму для россиян. Там будут серый, белый и красный цвета

Международный олимпийский комитет одобрил форму для российских спортсменов, которые будут выступать на Играх в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом рассказала основатель компании — изготовителя формы Zasport Анастасия Задорина.

По ее словам, с формы пришлось убрать российский триколор, герб и логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо них будет только эмблема OAR — Olympic Athlete from Russia (англ. — олимпийский спортсмен из России).

Задорина также заметила, что форма будет состоять из трех основных цветов: серого, белого и красного. Из-за новых требований МОК часть формы придется перешить, а некоторую — пошить заново.