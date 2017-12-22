Еще минус две серебряных. Сколько медалей Сочи-2014 потеряла Россия из-за допинга?
Meduza
17:23, 22 декабря 2017
22 декабря Международный олимпийский комитет опубликовал новые решения дисциплинарной комиссии по поводу российских спортсменов. Серебряных медалей Сочи-2014 лишились российские саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова. В общей сложности с начала ноября под санкции МОК попали 46 российских спортсменов, страна потеряла 13 олимпийских медалей.
Фото в анонсе: Руслан Шамуков / ТАСС / Scanpix / LETA