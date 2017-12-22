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Россия потеряла еще два серебра Сочи-2014 — в санном спорте

Международный олимпийский комитет
15:05, 22 декабря 2017
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Международный олимпийский комитет лишил Россию двух серебрянных медалей Сочи-2014 в санном спорте: в мужском зачете и в смешанной эстафете. Это произошло из-за дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, которых уличили в применении допинга.

Помимо этого были дисквалифицированы конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, а также хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина. Их дисквалификация никак не повлияла на медальный результат сборной.

С учетом последних дисквалификаций Россия лишилась 13 медалей, из них три — золотые. В неофициальном командном зачете страна опустилась с первого на третье место.
Дисквалификации МОК связаны с антидопинговым расследованием ВАДА на основе показаний бывшего директора Московской лаборатории Григория Родченкова. Он рассказал о существовании в России централизованной системы употребления допинга и сокрытия положительных проб.
Это же расследование привело к тому, что Россию отстранили от участия в зимних Играх в Пхенчхане в 2018 году. Российские спортсмены поедут туда под нейтральным флагом и не смогут использовать российскую символику и гимн.

Допинговые санкции

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