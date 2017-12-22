Международный олимпийский комитет лишил Россию двух серебрянных медалей Сочи-2014 в санном спорте: в мужском зачете и в смешанной эстафете. Это произошло из-за дисквалификации Альберта Демченко и Татьяны Ивановой, которых уличили в применении допинга.

Помимо этого были дисквалифицированы конькобежцы Иван Скобрев и Артем Кузнецов, лыжники Никита Крюков, Александр Бессмертных и Наталья Матвеева, бобслеисты Людмила Удобкина и Максим Белугин, а также хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина. Их дисквалификация никак не повлияла на медальный результат сборной.