МОК показал эмблему «олимпийских спортсменов из России»

Международный олимпийский комитет (МОК) показал эмблему, с которой предлагается выступать российским спортсменам на Играх-2018 в Пхенчхане.

По условиям участия россиян в Олимпиаде на их форме надпись «Россия» (Russia) должна быть заменена на «олимпийский спортсмен из России» (Olympic Athlete from Russia). Надпись должна быть на английском языке.

В спортивной форме и экипировке россиян разрешается использовать цвета флага России, но они не должны быть точно того же оттенка, как на флаге. Разные предметы одежды спортсменов не должны складываться в триколор.