Московская полиция задержала Илью Яшина
В Москве задержан глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.
Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников.— Илья Яшин (@IlyaYashin) December 28, 2017
По словам активиста Дмитрия Таралова, Яшина обвиняют в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).
24 декабря Яшин устроил в Москве оппозиционную акцию под названием «День свободных выборов». Ее проведение было запрещено судом. Перед началом акции полицейские встретили Яшина около его дома и провели беседу, но задерживать не стали. После акции на Яшина составили протокол об административном правонарушении.
25 декабря Яшин рассказал, что полицейские приходили домой к его родителям, чтобы «установить его местонахождение». При этом Яшин отметил, что ни от кого не скрывается.