Московская полиция задержала Илью Яшина

Илья Яшин
11:45, 28 декабря 2017
Надежный источник

В Москве задержан глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.

По словам активиста Дмитрия Таралова, Яшина обвиняют в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

24 декабря Яшин устроил в Москве оппозиционную акцию под названием «День свободных выборов». Ее проведение было запрещено судом. Перед началом акции полицейские встретили Яшина около его дома и провели беседу, но задерживать не стали. После акции на Яшина составили протокол об административном правонарушении.
25 декабря Яшин рассказал, что полицейские приходили домой к его родителям, чтобы «установить его местонахождение». При этом Яшин отметил, что ни от кого не скрывается.

Акция 24 декабря

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме