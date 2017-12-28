Московская полиция задержала Илью Яшина

Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников.

24 декабря Яшин устроил в Москве оппозиционную акцию под названием «День свободных выборов». Ее проведение было запрещено судом. Перед началом акции полицейские встретили Яшина около его дома и провели беседу, но задерживать не стали. После акции на Яшина составили протокол об административном правонарушении.