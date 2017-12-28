Илью Яшина оштрафовали на 30 тысяч рублей за проведение «Дня свободных выборов»

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал главу совета депутатов Красносельского района Илью Яшина на 30 тысяч рублей за проведение 24 декабря акции на Лермонтовской площади. Об этом сообщает «Медиазона».

Совет депутатов Красносельского района организовал «День свободных выборов» как районный праздник, посвященный избирательным правам граждан и проведению выборов.

В мэрии и прокуратуре Москвы объявили мероприятие незаконным, поскольку организаторы не подали уведомление; депутаты настаивали, что организация районных праздников — дело муниципалитета, а не мэрии. 20 декабря Мосгорсуд по иску от местного депутата от «Единой России» также запретил мероприятие.

Оппозиционер Дмитрий Гудков — по собственным словам, по договоренности с Яшиным — подал в мэрию заявку на проведение 24 декабря акции на проспекте Сахарова, рядом с Лермонтовской площадью. Акцию согласовали за несколько часов, хотя до этого аналогичная заявка «Протестной Москвы» была отклонена. Позже Гудков по просьбе Яшина отозвал заявку.

Утром 24 декабря Илья Яшин объявил, что «День свободных выборов» будет проведен в форме собрания граждан. Перед началом акции полицейские встретили его около дома и провели беседу, но задерживать не стали. После акции на Яшина составили протокол об административном правонарушении.