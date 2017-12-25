Полиция пришла домой к родителям Ильи Яшина
Политик Илья Яшин сообщил, что полицейские вечером 25 декабря пришли домой к его родителям.
«Ищут меня — хотя я ни от кого не прячусь», — сообщил Яшин в соцсетях.
По его словам, полицейские не объяснили, в связи с чем разыскивают его, а лишь «промямлили», что им «дано поручение установить его местонахождение».
Оппозиционер Илья Яшин с осени 2017 года возглавляет совет депутатов Красносельского района. 24 декабря они провели в Москве акцию «День свободных выборов», посвященную выборам и избирательным правам граждан.
Акция была запланирована как районный праздник, однако мэрия, а вслед за ней прокуратура и Мосгорсуд объявили ее незаконной. Полиция обещала пресечь ее проведение. В итоге мероприятие провели в форме «собрания граждан». Перед акцией полицейские встретили Яшина у дома и напомнили, что акция не согласована, но задерживать его не стали.