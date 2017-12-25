Полиция пришла домой к родителям Ильи Яшина

Политик Илья Яшин сообщил, что полицейские вечером 25 декабря пришли домой к его родителям.

«Ищут меня — хотя я ни от кого не прячусь», — сообщил Яшин в соцсетях.

По его словам, полицейские не объяснили, в связи с чем разыскивают его, а лишь «промямлили», что им «дано поручение установить его местонахождение».