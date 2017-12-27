В Петербурге в супермаркете произошел взрыв, есть пострадавшие
В Санкт-Петербурге в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте произошел взрыв, сообщает «Фонтанка».
По данным издания 78.ru, пострадали по меньшей мере 10 человек. Четыре человека доставлены в больницы, шестерых осматривают врачи, сообщает источник ТАСС. Один человек находится в тяжелом состоянии.
В МЧС заявили, что за помощью врачей обратились четыре человека, передает «Интерфакс».
Взрыв произошел в районе камер хранения магазина. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полицейские. Из здания эвакуированы около 50 человек.
Никаких данных о возможных причинах взрыва пока нет.
Изложенное «Фонтанке» подтвердили представители X5 Retail Group, которым принадлежит магазин. Отметим, в этом здании на Кондратьевском ранее располагался «Гигант-Холл» и казино «Конти».