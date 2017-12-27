СК: взрыв в петербургском супермаркете квалифицирован как покушение на убийство

Интерфакс
16:57, 27 декабря 2017
Надежный источник

Взрыв в супермаркете «Перекресток», произошедший вечером 27 декабря, квалифицирован как покушение на убийство, сообщает Следственный комитет.

Дело возбуждено по статье «покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом» (статья 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Кто, по версии следствия, мог быть целью покушения, не сообщается.

«СКР рассматривает все версии произошедшего. Однако при этом квалификация уголовного дела пока не меняется: покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», — цитирует «Интерфакс» представителя СК.

Глава СК Александр Бастрыкин направил для участия в расследовании «опытных следователей и криминалистов» из центрального аппарата ведомства, передает «Интерфакс».

В СК также заявили, что в результате взрыва были госпитализированы четыре человека.

По словам источника «Интерфакса», «мощность взрыва составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте». Телеграм-канал Mash пишет, что на полу после взрыва были найдены шарики из подшипников, которые могли быть поражающими элементами в самодельной бомбе.

В СК подтвердили, что бомба была начинена поражающими элементами, и что ее мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Взрыв в районе камер хранения в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел около шести вечера 27 декабря. По разным данным, пострадали от четырех до десяти человек. в СМИ опубликованы имена восьми пострадавших. Сообщается, что один человек находится в тяжелом состоянии.
По словам женщины, мать которой была в магазине в момент взрыва, от взрывной волны в здании «вышибло двери и в стене образовалась дыра», через которую люди выбежали на улицу, сообщает 78.ru.
В декабре ФСБ задержала в Петербурге несколько человек, предположительно поддерживавших террористов из «Исламского государства» и планировавших устроить взрыв в Казанском соборе. Мать одного из задержанных заявила, что ее сына могли подставить; она рассказала, что сама обращалась к властям из-за подозрений, что он мог попасть под влияние исламистов.
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