После взрыва в Петербурге в больницы доставили десять человек

Интерфакс
18:12, 27 декабря 2017
Надежный источник

В результате взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге пострадали десять человек, все они были доставлены в больницы, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Шесть человек находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в удовлетворительном состоянии, сообщается в ее твиттере. Одного из пострадавших выписали.

Глава петербургского управления СК Александр Клаус заявил, в свою очередь, что были госпитализированы десять человек. «Угрозы их жизни нет», — заявил он.

Среди пострадавших — кассир магазина, сообщили в X5 Retail Group.

О том, что после взрыва пострадали десять человек, источники СМИ сообщали вскоре после происшествия, но официального подтверждения этим данным не было. В СК сообщали о четырех пострадавших.

Вечером 27 декабря в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. По оценке СК, мощность бомбы составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте; взрывное устройство было начинено поражающими элементами.
По словам источника «Бумаги» в полиции, бомба находилась в камере хранения магазина около полутора часов.
СК возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом» (статья 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Кто, по версии следствия, мог быть целью покушения, не сообщается.
«СКР рассматривает все версии произошедшего. Однако при этом квалификация уголовного дела пока не меняется: покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», — заявили в Следственном комитете.

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