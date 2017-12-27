После взрыва в Петербурге в больницы доставили десять человек

В результате взрыва в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге пострадали десять человек, все они были доставлены в больницы, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

Шесть человек находятся в состоянии средней тяжести, четверо — в удовлетворительном состоянии, сообщается в ее твиттере. Одного из пострадавших выписали.

Глава петербургского управления СК Александр Клаус заявил, в свою очередь, что были госпитализированы десять человек. «Угрозы их жизни нет», — заявил он.

Среди пострадавших — кассир магазина, сообщили в X5 Retail Group.

О том, что после взрыва пострадали десять человек, источники СМИ сообщали вскоре после происшествия, но официального подтверждения этим данным не было. В СК сообщали о четырех пострадавших.