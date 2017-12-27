Бывший глава московского окружного управления СК задержан по делу Шакро Молодого

Интерфакс
05:31, 27 декабря 2017
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Бывшего начальника управления Следственного комитета по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко задержали по подозрению в получении взятки. Как рассказал «Интерфаксу» анонимный источник, это связано с расследованием дела криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Источники «Коммерсанта» также отмечают, что задержание проводили сотрудники ФСБ, которые провели обыск дома и на даче у Крамаренко. Помимо получения взятки его подозревают в превышении служебных полномочий.

По версии следствия, Крамаренко был задействован в преступной схеме, благодаря которой задержанного после перестрелки в Москве Андрея Кочуйкова (Итальянца) чуть не отпустили за взятку. Деньги следователям, как утверждается, передавал Калашов.

Следствие, как утверждает источник «Интерфакса», будет ходатайствовать об аресте Крамаренко. На момент задержания он работал в «Роснефти», куда устроился после увольнения из СК в 2016 году. Некоторые СМИ называют его главой юридического отдела компании, но источники «Коммерсанта» это отрицают, утверждая, что Крамаренко занимался «обеспечением безопасности».

Дело о получении взятки против руководящих сотрудников СК возбудили в 2016 году. По версии следствия, деньги были переданы за то, чтобы освободить Кочуйкова, которого задержали после стрельбы у кафе Elements, где погибли два человека.
По этому делу уже находятся под арестом глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и первый замглавы московского главка СК Денис Никандров. По версии «Коммерсанта», задержание Крамаренко стало возможным благодаря показаниям Никандрова.
26 декабря троих бывших московских полицейских осудили на реальные сроки за то, что они не помешали драке у кафе Elements, которая завершилась перестрелкой.

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