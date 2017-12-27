Бывший глава московского окружного управления СК задержан по делу Шакро Молодого

Бывшего начальника управления Следственного комитета по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко задержали по подозрению в получении взятки. Как рассказал «Интерфаксу» анонимный источник, это связано с расследованием дела криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Источники «Коммерсанта» также отмечают, что задержание проводили сотрудники ФСБ, которые провели обыск дома и на даче у Крамаренко. Помимо получения взятки его подозревают в превышении служебных полномочий.

По версии следствия, Крамаренко был задействован в преступной схеме, благодаря которой задержанного после перестрелки в Москве Андрея Кочуйкова (Итальянца) чуть не отпустили за взятку. Деньги следователям, как утверждается, передавал Калашов.

Следствие, как утверждает источник «Интерфакса», будет ходатайствовать об аресте Крамаренко. На момент задержания он работал в «Роснефти», куда устроился после увольнения из СК в 2016 году. Некоторые СМИ называют его главой юридического отдела компании, но источники «Коммерсанта» это отрицают, утверждая, что Крамаренко занимался «обеспечением безопасности».