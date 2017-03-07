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Бывший следователь СК, уволившийся из-за дела Шакро Молодого, устроился в «Роснефть»

РИА Новости
15:03, 7 марта 2017
Требует подтверждения

Бывший руководитель следственного управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко устроился на работу в правовой отдел компании «Роснефть», сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Крамаренко уволился из Следственного комитета летом 2016 года — предположительно, в связи с делом криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Подразделение Крамаренко занималось расследованием в отношении подельника Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянца), за освобождение которого, по данным СМИ, Калашов предложил высокопоставленным сотрудникам СК взятку.

Информацию о новой работе Крамаренко агентству подтвердили источники как в правоохранительных органах, так и близкие к сотрудникам службы безопасности «Роснефти» (ее с лета 2016 года возглавляет бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов, предположительно причастный к делу против министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева).

Официальные представители компании «Роснефть» эту информацию комментировать отказались.

По версии следователей ФСБ, Никандров по согласованию с Максименко и Ламоновым передал через Крамаренко указание следователю переквалифицировать обвинение Итальянцу с особо тяжкого преступления (вымогательство группой лиц) на преступление средней тяжести (самоуправство) и изменить ему арест на подписку о невыезде.

РИА Новости
Летом 2016 года трое высокопоставленных сотрудников СК РФ — первый замглавы управления СК по Москве Денис Никандров и руководители управления собственной безопасности Михаил Максименко и Александр Ламонов — были арестованы за взятку в особо крупном размере. 
По неофициальным данным, они получили деньги от Захария Калашова, который добивался освобождения Андрея Кочуйкова, проходившего по делу о перестрелке в московском ресторане Elements в декабре 2015 года. Делом Кочуйкова занимались сотрудники управления СК РФ по ЦАО, которое возглавлял Крамаренко.
«Коммерсант» писал, что Крамаренко проходит по делу свидетелем. По информации газеты, он мог упоминаться в материалах прослушки Максименко и Ламонова во фразе «Те 500, что нам выделили, у меня в сейфе. Из них 200 нужно Крамару отдать».
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