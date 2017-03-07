Бывший следователь СК, уволившийся из-за дела Шакро Молодого, устроился в «Роснефть»

Бывший руководитель следственного управления СК РФ по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко устроился на работу в правовой отдел компании «Роснефть», сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Крамаренко уволился из Следственного комитета летом 2016 года — предположительно, в связи с делом криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). Подразделение Крамаренко занималось расследованием в отношении подельника Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянца), за освобождение которого, по данным СМИ, Калашов предложил высокопоставленным сотрудникам СК взятку.

Информацию о новой работе Крамаренко агентству подтвердили источники как в правоохранительных органах, так и близкие к сотрудникам службы безопасности «Роснефти» (ее с лета 2016 года возглавляет бывший генерал ФСБ Олег Феоктистов, предположительно причастный к делу против министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева).

Официальные представители компании «Роснефть» эту информацию комментировать отказались.