Трое бывших полицейских получили от двух до четырех лет колонии по делу Шакро Молодого

Трое бывших сотрудников полиции, обвиняемые в бездействии во время перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве, получили от двух до четырех лет колонии общего режима, сообщает Русская служба «Би-би-си».

Суд признал экс-полицейских виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший исполняющий обязанности начальника уголовного розыска московского ОВД «Пресненский» Денис Ромашкин получил четыре года колонии общего режима, бывший оперуполномоченный Ильдар Шакиров — три с половиной года колонии, бывший участковый Ренат Зиннатулин — два года колонии.

Из всех троих свою вину признал только Зиннатулин.