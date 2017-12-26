Трое бывших полицейских получили от двух до четырех лет колонии по делу Шакро Молодого
Трое бывших сотрудников полиции, обвиняемые в бездействии во время перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве, получили от двух до четырех лет колонии общего режима, сообщает Русская служба «Би-би-си».
Суд признал экс-полицейских виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Бывший исполняющий обязанности начальника уголовного розыска московского ОВД «Пресненский» Денис Ромашкин получил четыре года колонии общего режима, бывший оперуполномоченный Ильдар Шакиров — три с половиной года колонии, бывший участковый Ренат Зиннатулин — два года колонии.
Из всех троих свою вину признал только Зиннатулин.
В декабре 2015 года возле кафе Elements на Рочдельской улице произошла драка с применением огнестрельного оружия, в результате которой два человека погибли и еще двое получили ранения.
Перестрелка началась из-за конфликта между владелицей Elements Жанной Ким и дизайнером интерьеров Фатимой Мисиковой. Ким не понравилась работа Мисиковой, и она отказалась ей платить. Дизайнер же считала, что владелица кафе должна ей восемь миллионов рублей. Долг Мисикова поручила востребовать подручным «вора в законе» Захария Калашова (Шакро Молодого).
Полицейские Ромашкин, Шакиров и Зиннатулин приехали в Elements по вызову Ким, но покинули ресторан до начала драки. Шакиров и Зиннатулин были задержаны в январе 2016 года, Ромашкин — в сентябре. Следствие посчитало, что они не приняли необходимых мер для пресечения преступления.
Вскоре после перестрелки на Рочдельской был задержан один из ее участников, помощник Шакро Молодого Андрей Кочуйков. Его обвинили в вымогательстве денег у Ким. В июле 2016 года фигурантом того же дела стал сам Шакро Молодой.
До своего задержания криминальный авторитет пытался освободить Кочуйкова. За это он дал взятку в 500 тысяч евро высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета РФ Денису Никандрову, Михаилу Максименко и Александру Ламонову. Все они были задержаны летом 2016 года. Никандров и Ламонов признали вину и пошли на сделку со следствием; их дело будет рассмотрено в особом порядке. Дело Максименко было выделено в отдельное производство и передано в суд.