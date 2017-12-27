Библиотека Конгресса перестанет собирать все записи из твиттера. Она накопила полный архив за 12 лет!

Библиотека Конгресса с 2018 года прекратит добавлять в свой архив все без исключения публичные записи из твиттера. В сообщении библиотеки говорится, что она продолжит собирать твиты только на выборочной основе: они будут разбиты по темам и привязаны к конкретным событиями.

Принятое решение объясняется тремя обстоятельствами. Во-первых, количество записей в твиттере за последние годы радикально выросло. Во-вторых, библиотека архивирует только текст твитов, в то время как они все чаще содержат изображения, видео и ссылки. В-третьих, максимальная длина твита увеличилась вдвое.