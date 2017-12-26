Инвесторы вывели из России рекордные с момента введения санкций 900 миллионов долларов

Зарубежные инвесторы в 2017 году вывели с российского рынка почти 900 миллионов долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет BofA Merrill Lynch.

Речь идет о рекордном оттоке капитала с момента введения санкций в отношении России в 2014 году, отмечает издание. В 2016 году, напоминает «Коммерсант», иностранные инвесторы вложили в российские фонды 870 миллионов долларов.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, отмечают, что в конце 2016 года инвесторы делали ставку на то, что победа на выборах президента США Дональда Трампа улучшит американо-российские отношения и, возможно, приведет к ослаблению санкций. Однако такие ожидания не оправдались, и иностранные инвесторы не стали проявлять активность на российском фондовом рынке.

Осенью 2017 года из-за роста мировых цен на нефть российский рынок стал более привлекательным. В период с сентября по ноябрь международные инвесторы вложили в российские фонды более 550 миллионов долларов, однако это не скомпенсировало негативные результаты предыдущих месяцев.