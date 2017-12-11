Чистый отток капитала из России в 2017 году вырос более чем в три раза

Чистый отток капитала из России в январе-ноябре 2017 года вырос в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы ЦБ.

За 11 месяцев 2017 года из России, по подсчетам регулятора, было вывезено 28 миллиардов долларов. 4,2 миллиарда долларов из этой суммы было вывезено из России в ноябре. В 2016 году с января по ноябрь из РФ вывели 8,2 миллиарда долларов.