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«Попытки оправдать государственный террор недопустимы». Писатели и журналисты об интервью главы ФСБ Бортникова

Colta
09:52, 25 декабря 2017
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Члены правозащитной ассоциации «Свободное слово», объединяющей писателей, журналистов и блогеров, выразили протест в связи с интервью главы ФСБ Александра Бортникова по случаю столетия со дня образования ВЧК. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном Colta.

Авторы письма подчеркивают, что рассматривают заявления Бортникова «не только как выражение его личных взглядов, но прежде всего как важный этап в кампании по реабилитации деятельности чекистов, как стремление открыто вывести процесс ползучей сталинизации на государственный уровень».

«Попытки оправдать государственный террор, осуществлявшийся ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ и унесший жизни миллионов невинных граждан нашей страны, мы считаем недопустимыми», — говорится в открытом письме.

В интервью, указывают авторы обращения, Бортников называет государственный террор «перегибами», а среди его жертв упоминает только лишь самих сотрудников органов безопасности. «Такой подход является надругательством над памятью бесчисленных погибших и лагерников — великих писателей, ученых, военачальников, артистов, и безвестных тружеников», — подчеркивается в заявлении.

Подписи под обращением в числе прочих поставили: писатели Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) и журналисты Зоя Светова, Николай Кононов и Сергей Пархоменко.

Мы призываем всех, кто не хочет возрождения тоталитарных традиций прошлого, присоединить свой голос к протесту. Это не должно повториться никогда.

Colta
Интервью главы ФСБ Александра Бортникова было опубликовано в «Российской газете» 20 декабря и приурочено к 100-летию со дня образования ВЧК.
Бортников, в частности, заявил, что многие репрессированные были действительно виновны. «Большое количество фигурантов тех дел — это представители партноменклатуры и руководства правоохранительных органов, погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд», — заявил глава ФСБ.
Открытое письмо, резко критикующее интервью Бортникова, ранее опубликовала группа академиков и член-корреспондентов РАН. Авторы письма, в частности, указали, что «впервые после XX съезда КПСС одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930–40-х годов».

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