«Попытки оправдать государственный террор недопустимы». Писатели и журналисты об интервью главы ФСБ Бортникова

Члены правозащитной ассоциации «Свободное слово», объединяющей писателей, журналистов и блогеров, выразили протест в связи с интервью главы ФСБ Александра Бортникова по случаю столетия со дня образования ВЧК. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном Colta.

Авторы письма подчеркивают, что рассматривают заявления Бортникова «не только как выражение его личных взглядов, но прежде всего как важный этап в кампании по реабилитации деятельности чекистов, как стремление открыто вывести процесс ползучей сталинизации на государственный уровень».

«Попытки оправдать государственный террор, осуществлявшийся ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ и унесший жизни миллионов невинных граждан нашей страны, мы считаем недопустимыми», — говорится в открытом письме.

В интервью, указывают авторы обращения, Бортников называет государственный террор «перегибами», а среди его жертв упоминает только лишь самих сотрудников органов безопасности. «Такой подход является надругательством над памятью бесчисленных погибших и лагерников — великих писателей, ученых, военачальников, артистов, и безвестных тружеников», — подчеркивается в заявлении.

Подписи под обращением в числе прочих поставили: писатели Светлана Алексиевич, Людмила Улицкая и Григорий Чхартишвили (Борис Акунин) и журналисты Зоя Светова, Николай Кононов и Сергей Пархоменко.