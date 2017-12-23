Группа академиков и член-корреспондентов РАН опубликовала открытое письмо в связи с интервью главы ФСБ России Александра Бортникова «Российской газете» по случаю столетия со дня образования ВЧК. Его публикует «Коммерсант».

«По-видимому, впервые после XX съезда КПСС (1956 год) одно из высших должностных лиц нашего государства оправдывает массовые репрессии 1930–40-х годов, сопровождавшиеся неправосудными приговорами, пытками и казнями сотен тысяч ни в чем неповинных наших сограждан», — говорится в письме.

По мнению инициатора обращения, академика и председателя Троицкого научного центра РАН Сергея Стишова, в интервью Бортников «рассказывает, что большинство решений в 1930-х были по делу» и что «путем репрессий страна наказывала плохих чекистов и плохих партработников».

«Мне захотелось спросить: а за что наказывали ученых? За что наказывали артистов, художников? За что наказывали крестьян, рабочих, простых граждан?» — спрашивает Стишов.

В письме перечислены несколько наиболее известных репрессированных ученых — выживших, как Лев Ландау и Сергей Королев, и погибших, как Николай Вавилов и Лев Шубников. «К сожалению, немногие кроме специалистов представляют, какое огромное количество замечательных ученых, продвинувших науку в самых разных областях, было уничтожено в расцвете своей деятельности», — говорится в обращении.

Ученые пишут и о репрессиях в отношении «миллионов советских людей», разгроме командования Красной армии перед войной и депортации «целых народов».

«Нам неясна цель пространного интервью господина Бортникова. Что это — напутствие новому президенту? Ностальгия по старым временам или пропаганда новой доктрины? В любом случае мы решительно протестуем против ревизии представлений о бесчеловечной и антинародной сущности репрессий и призываем всех здравомыслящих людей, не желающих своим детям пережить ужасы 1930-х годов, присоединиться к нашему протесту», — сказано в письме.

Письмо подписали более 30 академиков и член-корреспондентов РАН. Как следует из публикации «Коммерсанта», они принадлежат к «Клубу 1 июля» — объединению, выступающему против реформы академии.