Московская мэрия заплатила больше 300 миллионов рублей за посты в соцсетях. По 40 тысяч за один пост

Компания «Московские информационные технологии» (МИТ), которая на 51% принадлежит правительству Москвы, получила от него субсидию в 312,7 миллиона рублей на публикацию постов в соцсетях по «вопросам городского хозяйства и совершенствования городского пространства».

Именно посты и комментарии в социальных сетях понимаются под указанными в документах «макетами информационной продукции для сетевых информационных ресурсов». Об этом корреспонденту «Медузы» рассказал источник в мэрии Москвы, информацию также подтвердил бывший сотрудник МИТ. Такие макеты должны включать не менее 350 знаков текста и один графический или интерактивный элемент.

По условиям договора МИТ должна опубликовать семь тысяч «макетов» — таким образом, один «макет» стоит около 40 тысяч рублей.

В общую сумму расходов входит не только непосредственно публикация, но и сопутствующая работа — мониторинг, выбор темы, подготовка еженедельных отчетов о «потенциальных новостных рисках» и «уровне вовлеченности горожан в обсуждение». Как указано в документах, субсидия решает задачу «совершенствования столичной сферы жизнедеятельности» и «формирования имиджа Москвы как динамично развивающегося города».

Всего в 2016-2017 годах «Московские информационные технологии» и связанные с ней компании получили от правительства Москвы субсидии на сумму более 7,1 миллиарда рублей. Компания, как указано на ее сайте, занимается «информационным сопровождением крупных городских проектов».

Полностью расследование «Медузы» о том, как устроена московская машина пропаганды, опубликовано здесь.