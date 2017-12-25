«Холодная война покажется детской забавой». Греф предупредил об опасности ужесточения санкций

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью The Financial Times заявил, что возможное ужесточение санкций в отношении России будет иметь крайне негативные последствия.

Если новый пакет санкций будет введен в начале 2018 года, предупредил Греф, «холодная война покажется детской забавой».

Глава Сбербанка также сообщил, что считает «иррациональной» идею отключить российские банки от международной системы банковских расчетов SWIFT.

Возможность отключения банков из России от системы SWIFT, напоминает издание, обсуждается с начала 2014 года, однако пока рассматривалась как мера, к которой можно прибегнуть лишь в крайнем случае.