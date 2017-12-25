Дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» выделят в отдельное производство. Она единственная признала вину

Уголовное дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой до середины апреля будет выделено в отдельное производство. Об этом объявил следователь на заседании суда, где рассматривают вопрос о продлении срока домашнего ареста директору РАМТ Софье Апфельбаум, обвиняемой по делу «Седьмой студии».

Масляева — единственный фигурант дела «Седьмой студии», которая признала себя виновной в хищении бюджетных средств. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов.

Полное признание вины позволяет суду рассмотреть дело Масляевой в особом порядке — без исследования доказательств.

Обновление. По итогам судебного заседания Софье Апфельбаум продлили срок домашнего ареста до 19 апреля.