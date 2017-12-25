Дело бывшего бухгалтера «Седьмой студии» выделят в отдельное производство. Она единственная признала вину
Уголовное дело бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой до середины апреля будет выделено в отдельное производство. Об этом объявил следователь на заседании суда, где рассматривают вопрос о продлении срока домашнего ареста директору РАМТ Софье Апфельбаум, обвиняемой по делу «Седьмой студии».
Масляева — единственный фигурант дела «Седьмой студии», которая признала себя виновной в хищении бюджетных средств. Она заключила сделку со следствием и дала показания против других фигурантов.
Полное признание вины позволяет суду рассмотреть дело Масляевой в особом порядке — без исследования доказательств.
Обновление. По итогам судебного заседания Софье Апфельбаум продлили срок домашнего ареста до 19 апреля.
Фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в хищении 68 миллионов рублей, выделенных Минкультуры на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».
Обвинения предъявлены режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшему гендиректору этой компании Юрию Итину, бывшему гендиректору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой, продюсеру спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерине Вороновой и директору РАМТ Софье Апфельбаум. Все фигуранты дела, кроме Масляевой, свою вину не признают.