От задержанного по делу о коррупции саудовского принца потребовали 6 миллиардов долларов за освобождение

Власти Саудовской Аравии потребовали от принца аль-Валида бин Талала, задержанного по делу о коррупции, 6 миллиардов долларов за освобождение, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Аль-Валид бин Талал, по данным собеседников издания, пока отказывается заплатить требуемую сумму, считая, что это будет выглядеть признанием вины. При этом принц готов уступить государству значительную долю в своей компании Kingdom Holding Co., при условии, что он продолжит ее возглавлять.