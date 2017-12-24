В Москве прошел «День свободных выборов». Полиция никого не задерживала

Обновление. К 15:30 по московскому времени в Лермонтовском сквере в Москве, по оценкам корреспондента «Медузы», собрались около двух тысяч человек. МВД сообщило о 300 участниках акции. Примерно в 16:00 люди начали расходиться. Полиция никого не задерживала.

В Лермонтовском сквере в Москве собрались около 500 участников акции «День свободных выборов», которую организовали муниципальные депутаты из Красносельского района. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Полицейские предупреждают собравшихся, что акция не согласована с властями, и требуют освободить тротуар, чтобы не мешать проходу граждан. Участники акции выкрикивают «Путин вор!» и «Собянина долой!»

Незадолго до начала акции ее главный организатор Илья Яшин сообщил, что к его дому прибыла полиция. Полицейские остановили Яшина на улице, когда он вышел из дома.

Вышел. Настигли примерно сразу pic.twitter.com/8s017KGmeV — Алексей Абанин (@aban_in) December 24, 2017

Позднее Яшин сообщил, что добрался до Лермонтовского сквера.

В акции позднее собирается принять участие Алексей Навальный.