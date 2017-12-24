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В Москве прошел «День свободных выборов». Полиция никого не задерживала

Meduza
12:09, 24 декабря 2017
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Обновление. К 15:30 по московскому времени в Лермонтовском сквере в Москве, по оценкам корреспондента «Медузы», собрались около двух тысяч человек. МВД сообщило о 300 участниках акции. Примерно в 16:00 люди начали расходиться. Полиция никого не задерживала.

В Лермонтовском сквере в Москве собрались около 500 участников акции «День свободных выборов», которую организовали муниципальные депутаты из Красносельского района. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Полицейские предупреждают собравшихся, что акция не согласована с властями, и требуют освободить тротуар, чтобы не мешать проходу граждан. Участники акции выкрикивают «Путин вор!» и «Собянина долой!»

Незадолго до начала акции ее главный организатор Илья Яшин сообщил, что к его дому прибыла полиция. Полицейские остановили Яшина на улице, когда он вышел из дома.

Позднее Яшин сообщил, что добрался до Лермонтовского сквера.

В акции позднее собирается принять участие Алексей Навальный.

Муниципальные депутаты собирались провести «День свободных выборов» в формате районного праздника, однако московские власти потребовали согласовать его с ними. Проведение акции было запрещено судом.
Депутаты настаивали на том, что по закону имеют право без согласований проводить районные мероприятия. 24 декабря Илья Яшин заявил, что акция пройдет в формате собрания граждан.
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