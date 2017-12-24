Яшин объявил о смене формата акции «День свободных выборов» в Москве
«День свободных выборов» в Лермонтовском сквере в Москве будет проходить в формате собрания граждан. Об этом написал в своем фейсбуке Илья Яшин.
«Я как глава муниципального округа Красносельский подписал распоряжение о проведении собрания граждан», — написал Яшин, подчеркнув, что по закону имеет право организовывать собрание граждан без каких-либо согласований с органами исполнительной власти.
Мэрия Москвы сделала всё, чтобы сорвать праздник, на котором москвичи могли бы свободно и без каких-либо санкций говорить о своих избирательных правах.
Совет депутатов Красносельского района, который возглавляет Илья Яшин, запланировал на 24 декабря районный праздник «День свободных выборов», посвященный выборам и избирательным правам. Власти Москвы назвали мероприятие незаконным, поскольку оно не было согласовано.
Яшин не согласился с позицией мэрии и продолжил подготовку в проведению «Дня свободных выборов» в Лермонтовском сквере. Однако, как сообщил Яшин, подготовка к мероприятию утром 24 декабря была заблокирована полицией.