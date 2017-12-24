Яшин объявил о смене формата акции «День свободных выборов» в Москве

«День свободных выборов» в Лермонтовском сквере в Москве будет проходить в формате собрания граждан. Об этом написал в своем фейсбуке Илья Яшин.

«Я как глава муниципального округа Красносельский подписал распоряжение о проведении собрания граждан», — написал Яшин, подчеркнув, что по закону имеет право организовывать собрание граждан без каких-либо согласований с органами исполнительной власти.