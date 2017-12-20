Мосгорсуд запретил проведение «Дня свободных выборов» 24 декабря

Мосгорсуд запретил проведение 24 декабря «Дня свободных выборов» — мероприятия, организованного муниципальными депутатами Красносельского района Москвы. Об этом сообщил в фейсбуке глава совет депутатов Илья Яшин.
Иск подала депутат совета Красносельского района от «Единой России» Алевтина Базеева. Как пояснили в пресс-службе Мосгорсуда, по ее просьбе суд исключил праздник из перечня мероприятий, утвержденных советом депутатов, передает «Интерфакс».
«Суд действовал стремительно. <…> Все наши доводы судья пропустил мимо ушей и со скучающим видом постановил: запретить. Все рассмотрение заняло меньше часа», — написал он.
Яшин заявил, что будет обжаловать решение и что подготовка мероприятия будет продолжена.
Совет депутатов Красносельского района Москвы, в котором после сентябрьских выборов большинство у оппозиции, назначил на 24 декабря «День свободных выборов» — районное мероприятие, посвященного выборам и избирательным правам.
Мэрия Москвы, а вслед за ней и прокуратура, объявили мероприятие незаконным. Глава совета Илья Яшин настаивает, что организация районных праздников — прерогатива муниципалитета, а не мэрии.
Оппозиционный политик Дмитрий Гудков — по собственным словам, по договоренности с Яшиным — подал в мэрию заявку на проведение митинга на проспекте Сахарова, неподалеку от места проведения «Для свободных выборов». Мэрия за несколько часов согласовала заявку, хотя она была подана с нарушением предусмотренных сроков. Позже Яшин попросил Гудкова отозвать заявку, заявив, что считает неприемлемым «отменить праздник в обмен на согласованный чиновниками мэрии митинг».