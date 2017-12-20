Мосгорсуд запретил проведение «Дня свободных выборов» 24 декабря

Мосгорсуд запретил проведение 24 декабря «Дня свободных выборов» — мероприятия, организованного муниципальными депутатами Красносельского района Москвы. Об этом сообщил в фейсбуке глава совет депутатов Илья Яшин.

Иск подала депутат совета Красносельского района от «Единой России» Алевтина Базеева. Как пояснили в пресс-службе Мосгорсуда, по ее просьбе суд исключил праздник из перечня мероприятий, утвержденных советом депутатов, передает «Интерфакс».

«Суд действовал стремительно. <…> Все наши доводы судья пропустил мимо ушей и со скучающим видом постановил: запретить. Все рассмотрение заняло меньше часа», — написал он.

Яшин заявил, что будет обжаловать решение и что подготовка мероприятия будет продолжена.