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Из-за сбоя онлайн-касс ритейлеры потеряли 2,5 миллиарда рублей

ТАСС
11:16, 20 декабря 2017
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Ритейлеры потеряли 2,5 миллиарда рублей прибыли из-за сбоя в работе кассового оборудования, произошедшего 20 декабря. Об этом агентству ТАСС заявили в Ассоциации компаний интернет-торговли. Сбой коснулся порядка девяти процентов российского рынка ритейла.

Утром 20 декабря стало известно о крупном сбое в работе контрольно-кассовой техники производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель». Проблема затронула многие магазины и торговые точки в городах Сибири и Дальнего Востока. В Москве из-за сбоя была приостановлена работа магазинов «Магнолия». Тем временем большинство опрошенных «Интерфаксом» крупных ритейлеров — «Дикси», «Лента», «Ашан Ритейл Россия», «М.Видео», Inventive Retail Group и Zenden — заявили, что не испытывают проблем с работой кассового оборудования. Некоторые проблемы наблюдались в сетях X5 Retail Group и «Эльдорадо».

В АО «Штрих-М» «Медузе» сообщили, что система, скорее всего, вышла из строя из-за сбоя в сегодняшней дате — 20.12.2017.

На своем сайте предприятие принесло извинения всем партнерам и пользователям за доставленные неудобства и пообещало устранить возникшие неполадки в кратчайшие сроки.

Федеральная налоговая служба разрешила торговым точкам до устранения последствий сбоя проводить расчеты без касс. 

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