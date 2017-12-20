В крупных городах Сибири и Дальнего Востока произошел сбой в работе кассовых аппаратов

Магазины во Владивостоке, Новосибирске и Барнауле столкнулись со сбоем в работе кассовых аппаратов «Штрих-М» — одних из самых распространенных в России.

Речь идет о фискальном регистраторе «Штрих-М -01Ф», который записывает и хранит данные, которые затем передаются в налоговые органы.

Как написал в фейсбуке директор DNS Digital Store Дмитрий Алексеев: «Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки и встала торговля».

«Пока не знаю, случайно или нет, вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несется мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?» — пишет Алексеев.

Сбой в работе аппаратов «Штрих-М -01Ф» также был зафиксирован в Барнауле. С ним, как пишет Altapress.ru, столкнулись как крупные сети, включая «Магнит» и АЗС «Лукойл» и «Газпромнефть», так и небольшие торговые точки.

Фискальные регистраторы не работают и в некоторых магазинах Новосибирска, сообщает «НГС. Новости».

Глава барнаульской компании «СтарК », занимающейся сервисным обслуживанием кассовых аппаратов, Вячеслав Замышляев сообщил Altapress.ru, что у «Штрих-М -01Ф» «полетела прошивка». Компания-производитель аппаратов, по его словам, уже выпустила обновление. Некоторые кассы, по его словам, можно перепрошить дистанционно, другие — только с выездом специалиста в магазин. Обновление ПО, по его словам, занимает не более получаса.

В компании «Штрих-М» подтвердили «НГС. Новости», что речь идет о сбое программного обеспечения и новая прошивка уже выпущена. В «Штрих-М» подчеркнули, что «проблема [с фискальными накопителями этого типа] есть по всей России».