Часть магазинов «Магнолия» в Москве остановили работу из-за сбоя оборудования. ФНС разрешила пока работать без касс

Из-за сбоя в работе кассовых аппаратов приостановлена работа некоторых магазинов «Магнолия» в Москве, сообщают «Ведомости».

Информацию о приостановке работы подтвердил изданию сооснователь сети Василий Тарадин. «Проблема с кассами, возник сбой в кассовых аппаратах, детальных данных пока нет», — сообщил он.

Сколько магазинов затронул сбой, Тарадин не уточнил. «Ведомости» пишут, что объявления о приостановке работы вывешены на дверях «нескольких магазинов». Всего в Москве и Подмосковье работают около 200 магазинов этой сети.

Представитель «Роснефти» сообщил «Интерфаксу», что в результате сбоя кассовых аппаратов произошло нарушение работы касс на части АЗС компании в дочерних обществах «Башнефть-Розница», «Туланефтепродукт» и «РН-Востокнефтепродукт».

Федеральная налоговая служба разрешила торговым точкам до устранения последствий сбоя проводить расчеты без касс. Соответствующее письмо было разослано 20 декабря в региональные управления ФНС. После того как система заработает, магазины обязаны будут «сформировать кассовый чек коррекции» с общей суммой неучтенной выручки, цитирует письмо РИА Новости.

В письме ФНС, уточняет «Интерфакс», говорится в сбое в работе контрольно-кассовой техники производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».