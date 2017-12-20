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Часть магазинов «Магнолия» в Москве остановили работу из-за сбоя оборудования. ФНС разрешила пока работать без касс

Ведомости
10:31, 20 декабря 2017
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Из-за сбоя в работе кассовых аппаратов приостановлена работа некоторых магазинов «Магнолия» в Москве, сообщают «Ведомости».

Информацию о приостановке работы подтвердил изданию сооснователь сети Василий Тарадин. «Проблема с кассами, возник сбой в кассовых аппаратах, детальных данных пока нет», — сообщил он.

Сколько магазинов затронул сбой, Тарадин не уточнил. «Ведомости» пишут, что объявления о приостановке работы вывешены на дверях «нескольких магазинов». Всего в Москве и Подмосковье работают около 200 магазинов этой сети.

Представитель «Роснефти» сообщил «Интерфаксу», что в результате сбоя кассовых аппаратов произошло нарушение работы касс на части АЗС компании в дочерних обществах «Башнефть-Розница», «Туланефтепродукт» и «РН-Востокнефтепродукт». 

Федеральная налоговая служба разрешила торговым точкам до устранения последствий сбоя проводить расчеты без касс. Соответствующее письмо было разослано 20 декабря в региональные управления ФНС. После того как система заработает, магазины обязаны будут «сформировать кассовый чек коррекции» с общей суммой неучтенной выручки, цитирует письмо РИА Новости.

В письме ФНС, уточняет «Интерфакс», говорится в сбое в работе контрольно-кассовой техники производителей АО «Штрих-М», ООО «РР-Электро», ООО «Тринити» и ООО «НТЦ «Измеритель».

Ранее сообщалось, что из-за сбоя кассовых аппаратов нарушена работа магазинов и АЗС на Дальнем Востоке (включая Владивосток) и в Сибири (в том числе в Новосибирске и Барнауле). Проблема, по данным местных СМИ, возникла с фискальным регистратором «Штрих-М -01Ф», который хранит и передает в ФНС данные о расчетах торговой точки.
Представители «Штрих-М» объявили, что произошел сбой программного обеспечения и необходимо установить новую прошивку. Сервисные компании, в свою очередь, отмечали, что на некоторых таких аппаратах обновление прошивки невозможно провести дистанционно и требуется или везти кассу в обслуживающий центр или вызывать в магазин специалиста.
С 1 июля 2017 года все российских предприятия обязаны использовать контрольно-кассовое оборудование с возможностью передачи данных в ФНС в режиме онлайн. К такому оборудованию относится аппараты «Штрих-М», занимающие значительную долю на рынке.
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