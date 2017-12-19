В новейшем британском авианосце обнаружили течь
В новейшем британском авианосце «Квин Элизабет» обнаружена течь, сообщает BBC News. Корабль отправлен на ремонт.
По словам представителя Военно-морских сил Великобритании, ремонт не займет много времени и уже в начале 2018 года авианосец вновь выйдет в море.
Течь была обнаружена во время ходовых испытаний. Ее причиной стал дефект обшивки в районе винтов. По данным The Sun, из-за дефекта на борт корабля поступало около 200 литров воды в час.
«Это [обнаруженная течь — прим. „Медуза“] не помешает „Квин Элизабет“ вновь выйти в море и не повлияет на программу ходовых испытаний», — заявил официальный представитель ВМС Великобритании (англ.яз.).
«Квин Элизабет» — самый большой и мощный военный корабль, когда-либо построенный в Великобритании. Его водоизмещение — 70,6 тысячи тонн, длина — 280 метров, ширина — 73 метра.
Строительство авианосца, который должен стать флагманом британских ВМС, обошлось в 3,1 миллиарда фунтов стерлингов.