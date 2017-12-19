В новейшем британском авианосце обнаружили течь

В новейшем британском авианосце «Квин Элизабет» обнаружена течь, сообщает BBC News. Корабль отправлен на ремонт.

По словам представителя Военно-морских сил Великобритании, ремонт не займет много времени и уже в начале 2018 года авианосец вновь выйдет в море.

Течь была обнаружена во время ходовых испытаний. Ее причиной стал дефект обшивки в районе винтов. По данным The Sun, из-за дефекта на борт корабля поступало около 200 литров воды в час.