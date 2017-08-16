Будущий флагман британского флота вошел в Портсмут. Фотография

16 августа новый британский авианосец Queen Elizabeth впервые вошел в Портсмут, порт постоянной приписки. Queen Elizabeth — самый большой и мощный военный корабль, когда-либо построенный в Великобритании. Его водоизмещение — 70,6 тысячи тонн, длина — 280 метров, ширина — 73 метра. На борту авианосца смогут разместиться до 40 самолетов и вертолетов. Строительство Queen Elizabeth (корабль был заложен в 2009 году) обошлось в более чем три миллиарда фунтов стерлингов. Ожидается, что авианосец поступит на вооружение к концу 2017 года. Он станет новым флагманом британского флота.
Gareth Fuller / PA Wire / Scanpix / LETA