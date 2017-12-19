Мэрия Москвы согласовала митинг Дмитрия Гудкова на проспекте Сахарова. За пять часов

Обновление. Дмитрий Гудков сообщил, что еще не получил официальных бумаг из мэрии, но оснований не доверять заявлениям мэрии у него нет. Вместе с тем он еще раз подчеркнул, что митинг на Сахарова — «это не спойлерское мероприятие, призванное отвлечь от праздника, организуемого Ильей Яшиным в Красносельском районе. Это помощь Яшину провести большой общегородской митинг именно там, где это бы многих устроило».

Московские власти согласовали митинг 24 декабря на проспекте Сахарова, заявку на проведение которого подавал оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Как заявил агентству «Интерфакс» глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, акция, заявленная как митинг в защиту избирательных прав граждан, «не угрожает жизни и благополучию москвичей».

Митинг численностью до пяти тысяч человек пройдет с 14:00 до 16:30 24 декабря на участке от внешней стороны проспекта Академика Сахарова до улицы Маши Порываевой.

При этом Черников отметил, что решение мэрии было принято с учетом призыва главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина «принять участие в незаконной политической акции под видом праздника района». «С товарищем Яшиным мы готовы разбираться в суде, отстаивать свои интересы и права. Мы не можем пойти у него на поводу — он приглашает людей в сквер, который вмещает максимум 1000 человек», — заявил представитель мэрии.