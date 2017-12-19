Дмитрий Гудков подал заявку на митинг 24 декабря. Яшин связал это с «намеками из мэрии» Москвы

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков объявил, что подал в мэрию Москвы заявку на митинг 24 декабря — в день, когда свою акцию собирался провести глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Заявка Гудкова подана на акцию на проспекте Академика Сахарова, то есть в полукилометре от Лермонтовского сквера, где хотел устроить мероприятие Яшин.

Перед тем, как было объявлено о заявке на акцию, Яшин написал в фейсбуке, что Гудкову «намеками из мэрии» предложили провести митинг. Яшин обсудил это с Гудковым, но отказался подписывать заявку. «Запретить Гудкову вести переговоры с кем он считает нужным я не могу», — добавил Яшин. Он намерен добиваться проведения собственной акции.

Гудков никак не прокомментировал слова Яшина о «намеках», но заявил, что в ходе беседы тот назвал «хорошим вариантом» митинг на проспекте Сахарова.

Гудков отметил, что власти при желании согласовывают акции, заявки на которые поданы позже, чем за 10 дней до мероприятия.

«Если же Сергей Семенович [Собянин] вдруг вспомнит, что уведомление о митинге подано слишком поздно, то я напомню ему о марше памяти Немцова, который мэрия согласовала за день, о митинге после теракта в Петербурге: об этой акции, на которую привычно сгоняли бюджетников, стало известно лишь за день до проведения — и это никого не возмутило», — написал Гудков.