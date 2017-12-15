Пользователь Sports.ru опубликовал текст про Рамзана Кадырова. На следующий день пост пропал

С сайта Sports.ru пропал текст про главу Чечни Рамзана Кадырова, опубликованный в одном из блогов в ночь на 14 декабря.

Текст появился в блоге «Осторожно, оратор!» и назывался « . Жизненный путь Героя России». Судя по сохранившейся копии, материал представлял собой попытку изложения биографии Рамзана Кадырова с использованием расхожих утверждений о нем и с контекстом из новейшей истории Чечни. Отдельный раздел текста был посвящен грозненскому футбольному клубу «Ахмат».

Позже автор блога сообщил, что текст, «собравший нереальное количество просмотров и „плюсов“», «таинственным образом „исчез“ с сайта Sports.ru». Он пообещал больше не писать, пока материал не восстановят и пока ему «не объяснят причин его удаления».

Он добавил — вероятно, в шутку — что приносит извинения «всему чеченскому народу и Рамзану Кадырову лично» и просит «теперь отпустить из плена его тещу». Сейчас из блога «Осторожно, оратор!» удалены все записи, в том числе последняя.

Руководитель Sports.ru Дмитрий Навоша написал, что автору предложили подписать его заметку, но он ничего не ответил. Навоша не уточнил, кто удалил материал с сайта — сам блогер или модераторы.

TJ попросил комментарий у автора статьи «ВКонтакте». Издание пишет, что после этого он не дал комментариев и удалил свой аккаунт.