Comedy Club показал номер про ингушскую девушку из службы эскорта. Пришлось приносить извинения и вызывать ОМОН для защиты

Номер про службу эскорта вышел в программе Comedy Woman на канале ТНТ 8 декабря. По сюжету номера хозяйка эскорт-агентства отчитывает свою подчиненную — девушку из Ингушетии .

Ингушская община Москвы расценила номер как оскорбление. В соцсетях начали писать про «посягательство на честь и достоинство» ингушских женщин и высказывать угрозы в адрес авторов передачи . О своем «недовольстве и возмущении» заявило постоянное представительство Ингушетии в Москве.

Компании Comedy Club Production, которая выпускает Comedy Woman, пришлось приносить извинения . Она распространила заявление, в котором говорится, что номер «был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию».

11 декабря генеральный директор компании Андрей Левин приехал в постпредство Ингушетии, назвал номер «исключительной случайностью» и «недоработкой на выпуске эфира», выразил готовность «загладить свою ошибку» и пообещал «очень сильно постараться, чтобы этого не повторилось». Левин заверил, что создатели Comedy Woman не хотели никого оскорбить.

A post shared by Постпредство Ингушетии (@postpredstvo.ru) on Dec 11, 2017 at 5:38am PST

С извинениями также выступила Екатерина Скулкина, сыгравшая в номере хозяйку эскорт-агентства. «Я, к сожалению, не увидела в тексте сценки тот смысл, который так затронул сердца многих людей. Лично я с огромным уважением отношусь к людям любой национальности. Вся эта ситуация стала хорошим жизненным опытом. Видео номера, которое стало „яблоком раздора“, было удалено из всех интернет-ресурсов . Если оно и будет распространяться, то только со стороны недоброжелателей», — заявила Скулкина.

Постпред Ингушетии в Москве Алихан Цечоев на встрече с Левиным сообщил, что про номер в Comedy Woman доложили главе республики Юнус-Беку Евкурову . «Для кавказского народа честь женщины — очень щепетильный вопрос», — пояснил Цечоев. При этом он призвал членов ингушской общины Москвы воздержаться от угроз и «незаконных акций» против создателей передачи.